Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области

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Украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших", – написал он.

По его словам, в селе Крупец Дмитриевского района было зафиксировано три прилета. В их результате, согласно предварительной информации, в восьми домах были повреждены заборы, окна и крыши.

Кроме того, удар пришелся в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там была повреждена компрессорная станция, а в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады выехали на место для устранения последствий, кроме того, проводится подомовой обход территории.

Ранее Минобороны РФ в своем телеграм-канале сообщало о том, что средства ПВО сбили над Курской областью два украинских беспилотника самолетного типа.

До этого Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили и перехватили девять украинских БПЛА над Калужской и Московской областями. Попытку террористической атаки пресекли в ночное время.

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