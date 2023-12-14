14 декабря, 06:58Происшествия
Силы ПВО уничтожили и перехватили девять БПЛА над Калужской и Московской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Девять беспилотников были уничтожены и перехвачены средствами ПВО России над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что девять украинских беспилотников были сбиты и перехвачены над территориями Калужской и Московской областей.
В ночь на 14 декабря Сергей Собянин сообщал о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике. Спустя некоторое время градоначальник рассказал о еще одном беспилотнике, который также был уничтожен в Наро-Фоминском городском округе.
По словам мэра, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА
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