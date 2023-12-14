Силы ПВО уничтожили и перехватили девять БПЛА над Калужской и Московской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять беспилотников были уничтожены и перехвачены средствами ПВО России над территориями Калужской и Московской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что девять украинских беспилотников были сбиты и перехвачены над территориями Калужской и Московской областей.

В ночь на 14 декабря Сергей Собянин сообщал о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике. Спустя некоторое время градоначальник рассказал о еще одном беспилотнике, который также был уничтожен в Наро-Фоминском городском округе.

По словам мэра, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. На месте падения обломков работают экстренные службы.



Собянин сообщил о сбитом в районе Подольска БПЛА