24 декабря, 22:18Происшествия
Четыре человека пострадали при обстреле ТЦ в Горловке
Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"
Четыре человека получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
По его словам, украинские войска нанесли удар по ТЦ "Галактика", который расположен в Никитовском районе Горловки.
"Количество раненых возросло до 4", – указано в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли школу № 85 на западе Донецка. По информации мэра города Алексея Кулемзина, повреждено остекление здания.
До этого в городе в одной из хозпостроек начался пожар. Для тушения возгорания приехали сотрудники МЧС, однако во время работ они попали под обстрел. В результате атаки пять спасателей пострадали, их госпитализировали.
Три человека погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ
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