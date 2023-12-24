Четыре человека пострадали при обстреле ТЦ в Горловке

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Четыре человека получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) торгового центра в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские войска нанесли удар по ТЦ "Галактика", который расположен в Никитовском районе Горловки.

"Количество раненых возросло до 4", – указано в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли школу № 85 на западе Донецка. По информации мэра города Алексея Кулемзина, повреждено остекление здания.

До этого в городе в одной из хозпостроек начался пожар. Для тушения возгорания приехали сотрудники МЧС, однако во время работ они попали под обстрел. В результате атаки пять спасателей пострадали, их госпитализировали.

Три человека погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ