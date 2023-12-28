28 декабря, 13:35Происшествия
Под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате никто не пострадал. В то же время осколки снарядов выбили окна и повредили фасад и забор в частном жилом доме.
Ранее пять человек пострадали в результате атаки украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Врачи местной больницы оказали первую помощь мужчине с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги. У второго пострадавшего ранения правой руки и правой ноги, медицинскую помощь ему предоставили в Борисовской ЦРБ.
26 декабря ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в регионе. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.
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