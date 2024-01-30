ВСУ обстреляли два села Белгородской области

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Старый Хутор Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, украинский дрон упал и взорвался. Пострадавших нет, повреждения получил лишь легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил он.

Кроме того, украинская армия обстреляла село Теребрено Краснояружского района. Из людей никто не пострадал, повреждения зафиксированы у одного склада и двух единиц спецтехники, уточнил Гладков. Там, как и в Старом Хуторе, организована работа оперативных служб.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал белгородское село Мокрая Орловка. По информации регионального губернатора, в результате атаки травмы получил мирный житель. У него диагностированы множественные осколочные ранения головы, живота и ног, указал он. Также от действий украинской армии были повреждены дом и хозяйственная постройка.

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