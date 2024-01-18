ВСУ обстреляли село Терезовка Белгородской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Терезовка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки со стороны Украины никто не пострадал. Повреждения получили два дома, у которых выбиты окна и посечены фасады, гараж и автомобиль. На данный момент продолжается подворовой обход территории, заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что при обстреле Белгорода ВСУ пострадала женщина. Как указал глава области, у нее диагностировано осколочное ранение правого коленного сустава, сейчас она находится в городской больнице № 2, где врачи оказывают ей помощь.

До этого село Сушаны Брянской области попало под обстрел со стороны украинских военных. Предварительно, никто не пострадал, есть частичные повреждения жилого дома, также нарушено энергоснабжение. На месте происшествия работали экстренные и оперативные службы, подчеркнул региональный губернатор Александр Богомаз.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов