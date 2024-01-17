17 января, 14:53Происшествия
ВСУ обстреляли окраину села Репяховка в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские войска подвергли обстрелу окраину села Репяховка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Репяховка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение подпадают абоненты села Репяховка", – говорится в его публикации.
Губернатор уточнил, что специалисты приступят к устранению последствий после разрешения Минобороны.
Утром в среду, 17 января, дежурные системы ПВО уничтожили четыре украинские ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области. Кроме того, противовоздушная оборона перехватила два беспилотника, уточнили в Минобороны России.
Чуть раньше над Белгородом сработала система ПВО. По словам Гладкова, никто не пострадал. В Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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