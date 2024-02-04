Сирену ракетной опасности запускали в Белгороде

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде. Однако ее отменили через несколько минут, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами", – отмечалось в сообщении.

Ранее ВСУ атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью дронов-камикадзе. По словам главы региона, зафиксировали два сброса взрывных устройств. Он отметил, что никто не пострадал, но осколки повредили два легковых автомобиля, а также выбили окна в одном частном домовладении.

До этого женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

Кроме того, системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов