Под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, однако есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, вследствие чего она загорелась. Оперативные службы уже потушили огонь.

Накануне ВСУ обстреляли село Демидовка Краснояружского района Белгородской области. Пострадавших нет. В одном частном домовладении повреждена кровля и хозпостройка. Также осколками посекло два автомобиля и трубу газопровода.

Чуть ранее в Белгороде объявили ракетную опасность, однако ее отменили через несколько минут.

31 января атаковали село Богун-Городок Борисовского района с помощью дронов-камикадзе. По словам главы региона, зафиксировали два сброса взрывных устройств. Он отметил, что никто не пострадал, но осколки повредили два легковых автомобиля, а также выбили окна в одном частном домовладении.

До этого женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

Кроме того, системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов