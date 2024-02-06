Три дома повредило при обстреле села в Белгородской области

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Украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, из-за чего получили повреждения три дома. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Выбиты окна, посечены фасады и заборы", – сказано в сообщении.

При этом он отметил, что никто из местных граждан не пострадал в результате обстрела. Сейчас специалисты продолжают подомовой обход территории, заключил глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке на регион. Он рассказал, что запущенный беспилотник повредил четыре частных дома в городе Губкине. Пострадавших не выявили.



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