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06 февраля, 11:44

Происшествия

Три дома повредило при обстреле села в Белгородской области

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские военные нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области, из-за чего получили повреждения три дома. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Выбиты окна, посечены фасады и заборы", – сказано в сообщении.

При этом он отметил, что никто из местных граждан не пострадал в результате обстрела. Сейчас специалисты продолжают подомовой обход территории, заключил глава региона.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил об атаке на регион. Он рассказал, что запущенный беспилотник повредил четыре частных дома в городе Губкине. Пострадавших не выявили.

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