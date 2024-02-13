Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны пресекли новую попытку Киева совершить террористическую атаку по территории РФ. Им удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ.

"Около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа", – говорится в телеграм-канале ведомства.

Оперативные и экстренные службы работают на месте случившегося.

Ранее системы противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области и один беспилотник над территорией Брянской области. Как уточнило Минобороны РФ, атака была пресечена в 12:30 по московскому времени 13 февраля.

10 февраля три человека пострадали при обстреле ВСУ окраины хутора Понуры Грайворонского городского округа в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате прилета снаряда пострадали рабочие. У них осколочные ранения различных частей тела.

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