Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область – губернатор

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ночь на 14 февраля в Белгородской области работала система противовоздушной обороны. При атаке ВСУ одна женщина в Валуйском округе получила ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам главы области, пострадавшую доставили в областную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее ночью в Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки объявляли ракетную опасность. Местных жителей призывали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Также ракетная опасность была запущена этой ночью в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт посоветовал гражданам укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

Спустя несколько часов систему оповещения отменили во всех регионах.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов