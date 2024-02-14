00:34Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Валуйках
Фото: Министерство обороны РФ
В Белгороде и Белгородском районе, а также в Валуйках объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области и еще один беспилотник над территорией Брянской области. Атака была пресечена в 12:30 по московскому времени.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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