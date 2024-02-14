Ракетную опасность объявили в Курской области

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Ракетная опасность объявлена в Курской области. Запущена система оповещения населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава области призвал жителей укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой. На улице гражданам посоветовали зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Ранее ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, а также в городе Валуйки. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 13 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Клинцовским районом региона. Оперативные и экстренные службы работают на месте случившегося.