14 февраля, 04:59Происшествия
Ракетную опасность отменили в Курской области
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Ракетная опасность была отменена в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области", – говорится в сообщении главы области.
Таким образом, режим ракетной опасности был объявлен в регионе на протяжении около трех часов.
В ночь на 14 февраля аналогичная система оповещения была запущена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Вайлуках. Спустя два часа ракетную опасность отменили в Белгороде, а спустя еще час – в Вайлуках.
До этого российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.
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