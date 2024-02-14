Ракетную опасность отменили в Курской области

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Ракетная опасность была отменена в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области", – говорится в сообщении главы области.

Таким образом, режим ракетной опасности был объявлен в регионе на протяжении около трех часов.

В ночь на 14 февраля аналогичная система оповещения была запущена в Белгороде и Белгородском районе, а также в Вайлуках. Спустя два часа ракетную опасность отменили в Белгороде, а спустя еще час – в Вайлуках.

До этого российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.