В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

"Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении городской администрации.

Ранее ракетная опасность также была объявлена в городе Валуйки Белгородской области. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Кроме того, система оповещения населения также была запущена в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт посоветовал гражданам укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

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