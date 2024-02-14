ПВО сбила за ночь 9 дронов ВСУ над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ сбили за ночь девять беспилотников самолетного типа ВСУ над Черным морем, Белгородской и Воронежской областями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что над акваторией Черного моря было перехвачено и уничтожено шесть БПЛА, над территорией Белгородской области – два дрона и над территорией Воронежской области – один БПЛА.

Накануне российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

До этого системы противовоздушной обороны России уничтожили три украинских беспилотника в Белгородской области и один беспилотник над территорией Брянской области. По данным МО РФ, атака была пресечена 13 февраля в 12:30 по московскому времени.

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