Пожар на складе в Кемерово полностью потушили

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные потушили возгорание на складе в Кемерово. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерово", – говорится в сообщении ведомства.

О пожаре в складе на Шатурской улице в Кемерово стало известно вечером 17 февраля. Его площадь достигала 1,5 тысячи квадратных метров.

Персонал склада эвакуировался до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

Склад с горючими жидкостями загорелся в Кемерово