18 февраля, 05:48Происшествия
Пожар на складе в Кемерово полностью потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные потушили возгорание на складе в Кемерово. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерово", – говорится в сообщении ведомства.
О пожаре в складе на Шатурской улице в Кемерово стало известно вечером 17 февраля. Его площадь достигала 1,5 тысячи квадратных метров.
Персонал склада эвакуировался до прибытия пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.
Склад с горючими жидкостями загорелся в Кемерово
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