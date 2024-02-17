Склад горит на площади 1,5 тысячи "квадратов" в Кемерово

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Кемерово загорелся склад, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило по адресу: городе Кемерово на улице Шатурская. Оказалось, что возгорание случилось в складских помещениях. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

По предварительным данным, персонал склада эвакуировался до прибытия пожарных, пострадавших нет. Возгорание тушат 80 человек и 17 единиц техники.

Ранее возгорание случилось в производственном здании в Ижевске в ночь на 17 февраля. Сначала площадь возгорания составляла 2,8 тысячи квадратных метров, однако затем площадь пожара увеличилась и достигла 3,5 тысячи "квадратов". По данным МЧС, в результате случившегося никто не пострадал. На месте возгорания работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

До этого возгорание произошло в подвале двухэтажного административного здания в Большом Дровяном переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС. Пожар в доме 12, строении 3, подчеркнули в пресс-службе ведомства, распространился на площади 40 квадратных метров. По прибытии на место пожарные увидели, что пламя охватило складируемые продукты и упаковки товара, уточнили в пресс-службе ведомства.