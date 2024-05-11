Пушилин: все русские города должны быть освобождены

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Все русские города, в числе которых Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы и несколько других, необходимо освободить от власти киевского режима в ходе спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

"Мы в 2014 году брали на себя ответственность в том числе и за гораздо более широкие пространства, гораздо более широкий периметр русских земель. <…> Все же все русские города, исторические русские города должны быть освобождены, потому что там живут наши люди", – подчеркнул он.

По словам главы ДНР, некоторых из них ввели в заблуждение, однако при этом они не перестали быть русскими.

"Это я говорю не про национальность, я говорю про мироощущение, я говорю про наше наследие, я говорю про наши общие города", – добавил Пушилин.

До этого глава ДНР сообщил, что в результате фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе были обнаружены восемь иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РФ. Рейды провели управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР совместно с Росгвардией.

Ранее подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над пятью селами в Харьковской области. Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья, которые располагаются на севере региона.

