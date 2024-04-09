Пушилин: восемь иностранных граждан выдворили из РФ после рейда в Мариуполе

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В результате фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе обнаружили восьмерых иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РФ, сообщает в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

По словам главы региона, к административной ответственности в соответствии со статьей "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации" привлечены 20 иностранных граждан, восемь из которых выдворены за пределы РФ.

Рейды провели управление ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР совместно с Росгвардией. Фильтрационно-проверочные мероприятия до сих пор ведутся на территории Донецкой Народной Республики, отметил Пушилин.

Ранее ГСУ СК России по Москве завело уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. Группа лиц незаконно выдавала иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законов РФ.