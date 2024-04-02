ФСБ пресекла ввоз с Украины 27 самодельных бомб в православных иконах

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ФСБ РФ совместно с таможенной службой пресекла ввоз с Украины в Россию через страны ЕС около 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь. Об этом сообщил на сайте центр общественных связей спецслужбы.

Кроме того, на автомобильном пункте пропуска Убылинка в Псковской области на границе с Латвией таможенники также обнаружили 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности (гексогена), 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. В спецслужбах сообщили, что такого количества взрывчатого вещества было бы достаточно для подрыва пятиэтажного дома, так как мощность гексогена в 1,5 раза больше мощности тротила.

Спецслужбы сразу же задержали злоумышленника, причастного к перевозу взрывчаток. Водитель сообщил, что ехал в Москву, где должна была производиться выгрузка.

На данный момент следственный отдел управления ФСБ по Псковской области занимается расследованием уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным перевозом через границу взрывчатых веществ и устройств группой лиц по предварительному сговору. По информации спецслужбы, всех соучастников преступления, включая представителей других стран, объявят в розыск и привлекут к уголовному наказанию по закону РФ.

Ранее ФСБ РФ предотвратила теракт в Ставропольском крае в месте массового скопления людей, который готовился тремя иностранными гражданами. Спецслужбы завели уголовное дело по статье о террористическом акте. Во время обыска по месту проживания злоумышленников были найдены и изъяты составляющие самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

