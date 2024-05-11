Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ в ближайшее время

Фото: kremlin.ru

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не исключил контакты с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Его слова передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Исключать нельзя", – указал Нарышкин.

В июне прошлого года состоялся телефонный разговор между главой СВР РФ и директором ЦРУ. По словам Нарышкина, в ходе переговоров они обсудили, что делать с Украиной.

Глава СВР предположил, что события 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попыталась поднять в РФ вооруженный мятеж, стали предлогом для беседы по Украине. Нарышкин также поделился, что разговор длился около часа.

Ранее СМИ выяснили, что Бернс в июне провел непубличную поездку в Киев. Там он обсуждал с украинскими властями планы по возврату территорий и проведению переговоров с РФ до конца этого года. По данным прессы, администрация Владимира Зеленского выразила Бернсу уверенность в том, что Киев вернет значительные территории к осени.