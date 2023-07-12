Нарышкин подтвердил, что провел телефонный разговор с главой ЦРУ по вопросу Украины

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что провел телефонный разговор с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в конце июня. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ходе переговоров они обсудили, что делать с Украиной.

"Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло", – поделился Нарышкин.

Глава СВР предположил, что события 24 июня, когда ЧВК "Вагнер" попыталась поднять в РФ вооруженный мятеж, стали предлогом для беседы по Украине. Нарышкин также поделился, что разговор длился около часа.

Ранее СМИ выяснили, что Бернс в июне провел непубличную поездку в Киев. Там он обсуждал с украинскими властями планы по возврату территорий и проведению переговоров с РФ до конца этого года. По данным прессы, администрация Владимира Зеленского выразила Бернсу уверенность в том, что Киев вернет значительные территории к осени.

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