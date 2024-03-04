Политолог заявил, что протесты польских фермеров устраивают Украину

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Украину на самом деле устраивают протесты польских фермеров. Об этом политолог Максим Жаров заявил в эфире радио КП.

Эксперт считает, что забастовка на границе со стороны Польши позволяет Киеву контролировать выезд из страны. В настоящий момент это важно в связи с попытками набрать людей в армию, последними потерями и отступлениями, подчеркнул специалист.

Политолог добавил, что ситуация приобрела хронический характер. При этом она устраивает также и евробюрократию, которая подобным образом показывает, что интересы отечественных производителей для нее превыше украинских интересов. Жаров отметил, что поэтому Европейский союз так доказывает в спорах с Соединенными Штатами свою дееспособность.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за все "пределы морали". Он призвал наконец найти решение в сложившейся ситуации.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Позднее неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

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