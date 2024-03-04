Зеленский заявил, что ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали

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Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за все пределы морали. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

Лидер Украины призвал наконец найти решение в сложившейся ситуации. Он также осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Несколько дней спустя неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны будут вынуждены закрыть украинскую границу, если требования Варшавы не будут услышаны в Брюсселе и Киеве.

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