Премьер Польши пригрозил закрыть границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат

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Польские власти будут вынуждены закрыть украинскую границу, если требования Варшавы не будут услышаны в Брюсселе и Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска после встречи с протестующими фермерами.

Он отметил, что уже разговаривал о подобных перспективах с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. По словам Туска, решение о закрытии границы будет иметь свои последствия, так как оно двустороннее.

"Это не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров в Брюсселе, а также у украинской стороны", – подчеркнул политик.

Ранее Туск уже сообщал о том, что Варшава ведет переговоры с Киевом по поводу временного полного закрытия границы для товарооборота. Он также не исключил возможность расширения эмбарго на сельхозпродукцию Украины, если Евросоюз не найдет других методов защиты рынка.

Протесты фермеров в Польше по всей стране начались с пятницы, 9 февраля. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

20 февраля грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей из-за того, что местные фермеры заблокировали пункт пропуска. Несколько дней спустя неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов железнодорожного состава, следующего в порт города Гданьска.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину вывозить свое зерно для продажи в третьи страны. Он подчеркнул, что Киеву нужен "позитивный подход" и сотрудничество, чтобы ресурс транспортировался на те рынки, где Украина традиционно сбывала зерно.

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