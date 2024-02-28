28 февраля, 17:04Экономика
Премьер Польши заявил о ведении переговоров с Украиной и временном полном закрытии границы
Фото: ТАСС/Zuma
Варшава ведет переговоры с Киевом по поводу временного полного закрытия границы для товарооборота. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает РИА Новости.
Ранее грузовые машины с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей, так как местные фермеры заблокировали пункт пропуска. С 9 февраля они устраивают протесты и требуют остановить импорт украинской сельхозпродукции.
Позже, 21 февраля, протестующие вышли на очередные акции вместе с пророссийскими транспарантами, а 25 февраля неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов поезда, который направлялся в порт города Гданьска.
Кроме того, Туск не исключил возможность расширения эмбарго на сельхозпродукцию Украины, если Евросоюз не найдет других методов защиты рынка.
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