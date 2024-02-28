Эксперт назвал ударом для Украины перебои в поставках сельхозпродукции

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Перебои в поставках сельскохозяйственной продукции из-за протестов европейских фермеров являются большим ударом для Украины. Такое мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда" озвучил профессор Александр Сафронов.

Он напомнил слова украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который сказал, что на данный момент страна потеряла 30% экономики. По мнению Сафронова, к этому можно добавить еще 30%, и настанет "полный бюджетный крах и абсолютная внешняя зависимость" от спонсоров на расходы, социальные и военные нужды.

Эксперт уверен, что это тяжелые удары для Киева. Кроме того, продолжил профессор, ситуация так складывается, что и расплачиваться потом со спонсорами будет нечем.

Ранее фуры с военной техникой для Украины застряли на границе с Польшей. Местные фермеры протестуют с 9 февраля, требуя прекратить импорт украинской сельхозпродукции.

21 февраля протестующие вышли на очередные акции вместе с пророссийскими транспарантами, а 25 февраля неизвестные в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов поезда, который следовал в порт города Гданьска.

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