Риелтор Вихлянцев: ипотеки в РФ в обычном понимании нет

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В России больше нет ипотеки в обычном понимании, заявил член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его данным, банки переходят с обслуживания жилищных кредитов на продажу каких-либо сопутствующих продуктов или продажи новостроек. Такая ситуация, уверен специалист, будет длиться весь 2025 и 2026 годы.

"Если никаких механизмов, связанных с ипотекой, не будет, очень многие люди, которые покупают сейчас квартиры в новостройке, вообще непонятно, что будут делать. Поэтому 2026 год – это точка перелома. 2027 год, возможно, это ставка 12% и может быть даже ниже", – прокомментировал Вихлянцев прогнозы своих коллег о том, что ипотека станет более доступной россиянам только с 2027 года.

Он напомнил, что темпы снижения выдачи классической ипотеки составили свыше 90%. Также фиксируется и снижение продаж в Москве и Подмосковье, от 20 до 30% в среднем. Риелтор объяснил это тем, что льготная ипотека остается, по сути, единственным инструментом, но с льготной ипотекой банки работают неохотно.

Эксперт отметил, что текущая ипотека со ставкой в 27% находится "за возможностями любого человека", так как за 3,5 года заемщик дважды выплатит стоимость квартиры. Если раньше человек брал ипотечный заем от 4 до 6 миллионов рублей и платил от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, то теперь эта сумма доходит до 200 тысяч рублей.

"Это, естественно, нереальные вещи, и люди не могут такие суммы платить", – заявил Вихлянцев.

Тем не менее фиксируется небольшое снижение цен на квартиры, но падение стоимости будет временным – максимум полтора года, уверен специалист. Небольшой рост в среднем связан с тем, что новые объекты выходят по завышенным ценам, но объекты покупают меньше и в основном за наличный расчет.

"Увеличилось количество альтернативных сделок. Мы, в общем-то, еще помним, как вообще жить без ипотеки. Это так называемые альтернативные сделки, когда люди за доплату меняли свою однушку на двушку, двушку на трешку и так далее", – заметил специалист.

Ранее россиян предупредили, что ипотечное донорство может квалифицироваться как мошенничество, если банк обнаружит факт умышленного введения его в заблуждение. В такой рискованной схеме человек, не имеющий права на льготную семейную ипотеку, прибегает к помощи родственников или друзей, выступающих в роли созаемщиков. Но последний подписывается на полное разделение ответственности по ипотечному договору.

