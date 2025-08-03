В Госдуме предложили перенести часть новогодних праздников на май

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России могут перенести часть новогодних праздников на май. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

"Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи", – приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат также отметил, что в РФ необходимо ввести выходной день 1 сентября для родителей школьников. При этом, по его словам, в стране и так "очень много выходных".

Следующие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, то есть 12 дней, сообщали ранее в Минтруда РФ. Глава ведомства Антон Котяков напомнил, что российское правительство ежегодно принимает постановление о переносе выпадающих на праздничные дни выходных.

Уточняется, что в феврале и марте следующего года россиян ожидают трехдневные рабочие недели. Первые выходные выпадают на 21–23 февраля, вторые – на 7–9 марта. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня.

Еще один выходной запланирован на 4 ноября. Он связан с Днем народного единства. Последний день года, 31 декабря, также будет нерабочим, предупредило министерство.