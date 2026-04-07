07 апреля, 08:56

Академик Каприн: 54% новых случаев рака в России выявляется у женщин

Названа группа россиян с наиболее частым выявлением рака

Около 54% новых случаев рака в России диагностируется у женщин, заявил главный онколог Минздрава, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн в беседе с РИА Новости.

Согласно его наблюдению, гендерное распределение онкологических заболеваний в стране остается стабильным уже на протяжении 10 лет.

Вместе с тем академик раскрыл, что большинство первичных случаев рака выявляются именно в старшей возрастной группе. В частности, средний возраст, в котором россияне сталкиваются с этим заболеванием, составляет 65 лет.

Немногим ранее отечественные вакцины от рака были включены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи (ОМС). Вакцины персонализированы и разрабатываются индивидуально под пациента, обучая его иммунитет бороться с опухолью. Они применяются для лечения ряда видов онкологии внутренних органов и крови.

Первый пациент в стране получил такой препарат в начале апреля. Им стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи. Противоопухолевая мРНК-вакцина "Неоонковак" была применена в НМИЦ радиологии Минздрава.

Лечение с помощью российских онковакцин стало доступно по полису ОМС

