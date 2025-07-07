Три российские теннисистки дошли до четвертьфинала Уимблдона

Фото: ТАСС/АР/Alastair Grant; ТАСС/АР/Alastair Grant; ТАСС/АР/Joanna Chan

Три российские теннисистки в третий раз в истории Уимблдона дошли до четвертьфинала турнира, который проходит в Лондоне, передает ТАСС.

В восьмерку лучших попали Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова. Столько же россиянок в 1/4 финала было в 2006 году – Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

При этом абсолютный рекорд по этому показателю был установлен в 2005 году. Тогда до четвертьфинала дошли спортсменки Шарапова, Кузнецова, Мыскина и Надежда Петрова. В обоих случаях в полуфинал смогла пробиться только Шарапова.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович стал вторым спортсменом с сотней побед на Уимблдоне. Он достиг такого результата после победы над соотечественником Миомиром Кецмановичем в матче третьего круга турнира. В настоящее время Джоковича обходит только швейцарец Роджер Федерер, в активе которого 105 выигранных игр.