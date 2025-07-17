Шарапова выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 25 млн долларов

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Теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Дом с видом на океан был оценен в 24,995 миллиона долларов. Агент по недвижимости Сюзан Перриман рассказала, что Шарапова решила продать недвижимость, так как планирует проводить больше времени в Европе, где живет ее жених, бизнесмен Александр Гилкс.

Особняк Шараповой находится в районе Манхэттен-Бич. Дом окружен зелеными стенами. Также на его территории находится японский садик.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит продают свою виллу в регионе Па-де-Кале за 3,7 миллиона евро. Договор купли-продажи включает в себя виллу площадью 250 квадратных метров с садом, магазином одежды и агентством недвижимости, располагающимися на первом этаже дома.

