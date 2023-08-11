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Воздушное пространство над Калугой закрыто, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиавластях Российской Федерации.

"Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", – отметили в сообщении.

Немногим ранее сообщалось, что вылет и посадка самолетов в аэропорту Внуково приостановлены. Временные ограничение были введены с 09:40 11 августа. В пресс-службе авиагавани заявили, что часть самолетов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.

Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство