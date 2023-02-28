Авиаэксперт прокомментировал закрытие воздушного пространства над Петербургом

Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Авиационный эксперт Виктор Прядка предположил, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом в районе аэропорта Пулково на некоторое время закрыли в связи с определенным регламентом, принятым в Ленинградской области.

Он напомнил, что регион граничит с государствами, которые в настоящее время являются недружественными для РФ. В качестве примера он привел предположительный сценарий, когда в небе появляются БПЛА, представляющие угрозу для гражданских воздушных судов. Властям необходимо понять, что именно находилось в небе, с помощью в том числе военных, а также промониторить воздушное пространство, поделился эксперт.

Прядка отметил, что для таких мероприятий следует закрыть небо, чтобы обеспечить безопасность воздушных судов. Он подчеркнул, что во время проведения СВО любые подозрения в этой области необходимо проверять. Все небо вдоль границы мониторят на случай, если появятся какие-либо предположения о появлении БПЛА. При этом нельзя исключать, что это может быть дрон, запущенный обычными людьми.

"Не обязательно все рассказывать. Если это летательный аппарат военного назначения – это одна ситуация, если запустили дрон или квадрокоптер – это другая ситуация", – поделился Прядка в интервью радио Sputnik.



28 февраля аэропорт Пулково объявил задержку рейсов до 12 часов. Все рейсы, которые проходили через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно. Перевозчики из Москвы делали круги или возвращались в столицу.

После этого появилась информация, что небо было закрыто из-за неизвестного объекта. Все ограничения на полеты сняли в 11:40 по московскому времени.

Позже в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывали для тренировки российского военного ведомства. Были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели.



Сайт Flightradar показал ситуацию с рейсами в небе над Санкт-Петербургом

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