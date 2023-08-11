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10:26

Происшествия

Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство

Фото: мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вылет и посадка самолетов в аэропорту Внуково приостановлены, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 09:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.

Часть самолетов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.

Ранее сообщалось, что 10 самолетов ушли на запасные аэродромы. Это произошло из-за закрытия аэропортов Внуково и Домодедово. Еще шесть самолетов в ходе полета пересчитали маршруты движения, оценили запас топлива и изменили планы полетов.

После отмены ограничений они приземлились в аэропортах назначения. Позже ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.

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