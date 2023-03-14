Во Внуково опровергли сообщения о неопознанных летающих объектах над аэропортом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Международный аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме. Неопознанные объекты над ним не выявлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Отмен и задержек рейсов нет. Неопознанных объектов над аэропортом не зафиксировано", – приводится в заявлении.

До этого некоторые телеграм-каналы начали сообщать о неизвестном беспилотном летающем объекте над аэропортом. Также там стали распространять фотографии из аэропорта Внуково с указателем в сторону убежища. Уточнялось, что таблички появились в марте 2023 года.

Позднее аэропорты Внуково и Домодедово подтвердили наличие указателей на убежища. В Домодедово заявили, что указатели на территории аэропорта присутствуют согласно приказу МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".

Ранее СМИ сообщали, что пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Ижевск, экстренно сел в аэропорту Пулково из-за воспламенившегося двигателя. В экстренных службах добавили, что причиной резкой посадки мог стать пожар в одном из двигателей. Уточнялось, что в двигатель могла попасть птица.

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