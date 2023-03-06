Фото: телеграм-канал Mash

Пассажирский самолет вышел за пределы взлетной полосы в аэропорту Мурманска во время попытки взлета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

"В 08:08 в аэропорту Мурманска за пределы полосы выкатился самолет авиакомпании "Северсталь", следовавший в Архангельск. Выкатывание произошло при попытке взлета", – говорится в сообщении.

В связи с происшествием аэропорт приостановил свою работу до 09:30. Данных о пострадавших не зафиксировано, уточнили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе аэропорта, воздушное судно повреждено не было.

Ранее в СМИ распространилась информация, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М запросил посадку в петербургском аэропорту Пулково.

По словам источника в транспортном комплексе Санкт-Петербурга, это связано с неблагоприятной погодой. Уточнялось, что посадка не была аварийной.

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