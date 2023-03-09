Пассажирский Boeing экстренно сел в Пулково из-за якобы загоревшегося двигателя

Фото: depositphotos/Chalabala

Пассажирский Boeing 737, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Ижевск, экстренно сел в аэропорту Пулково из-за воспламенившегося двигателя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

"Самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку. По предварительным данным, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В экстренных службах добавили, что причиной резкой посадки мог стать пожар в одном из двигателей. Уточняется, что в двигатель могла попасть птица.

Отмечается, что самолет вылетел из Петербурга в Ижевск, однако почти сразу после взлета капитан подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение обратно в аэропорт.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. Инцидент произошел в Павловском районе.

Позже стало известно, что вертолет совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В результате происшествия никто не пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!