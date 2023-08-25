Пытавшемуся поджечь берлинский офис РИА Новости грозит срок до пожизненного

Фото: телеграм-канал "РИА Новости"

Россиянину Дмитрию Баграшу, который попытался поджечь офис РИА Новости в Берлине в 2022 году, может грозить пожизненный срок. Об этом сообщили в РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

"В случае осуждения за покушение на убийство закон ФРГ предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", – заявили в суде.

При этом представитель суда сообщил, что россиянину могут назначить и более мягкое наказание. Он добавил, что приговор должны огласить до конца года.

Отмечается, что 25 августа в Берлине состоялось первое из 20 запланированных слушаний суда по делу 55-летнего россиянина. Кроме обвинения в покушении на убийство и попытке поджога, его также подозревают в незаконном получении "коронавирусной помощи" и манипуляциях с газо- и электроснабжением на съемной квартире.

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