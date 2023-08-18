СК возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве

Фото: Следсвенный комитет РФ

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дело расследуется по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

По данным следствия, 17 августа съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" работала в соответствии с редакционным заданием, а именно снимала репортаж о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир на Касимовской улице.

В этот момент двое мужчин, находившихся в этом помещении, помешали законной профессиональной деятельности и избили сотрудников телекомпании.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от главы столичного главка Андрея Стрижова направить отчет о ходе проверки и выясненных на текущий момент обстоятельствах. Теперь расследование будет контролироваться в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее так называемые профессиональные соседи напали на журналистов Москвы 24. Сперва они избили корреспондента, а после взяли оператора в заложники.

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