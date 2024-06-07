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Глава "Аэрофлота" Александровский: компания проработала ценообразование с ФАС

В "Аэрофлоте" заявили, что проработали ценообразование с ФАС

Фото: depositphotos/Nordroden

Группа "Аэрофлот" проработала ценообразование компании совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Об этом сообщил гендиректор группы Сергей Александровский.

"Эта работа длилась порядка месяца. Мы абсолютно открыты, прозрачны. И, скажем так, относительно ценообразования никаких вопросов в отношении "Аэрофлота" нет", – приводит РИА Новости слова Александровского.

Ранее сообщалось, что ФАС обратилась к авиакомпаниям России с требованием обеспечить доступность перелетов.

Служба заявила о необходимости проанализировать расходы авиационных компаний, которые включаются в стоимость перелетов. Кроме того, в ФАС рекомендовали оценить эффективность закупок.

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