Три человека погибли и 19 пострадали в ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье

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Три человека погибли и еще 19 получили травмы в результате ДТП с вахтовым автомобилем в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав региона.

Авария произошла утром по местному времени 7 июня. Автомобиль перевозил вахтовых рабочих.

На месте работают шесть бридад скорой помощи, также сформирована бригада хирургического профиля. Состояние пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о столкновении двух трамваев, которое произошло утром 6 июня в Кемерове. В результате аварии погиб один человек, еще 125 пострадали.

По факту произошедшего региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.