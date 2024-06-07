Байден встретится с Зеленским во Франции 7 июня

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Американский президент Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции 7 июня. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Белый дом.

Согласно официальному графику президента США, встреча Байдена и Зеленского состоится в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel.

Ранее Байден допустил, что решение одобрить удары украинских войск по целям на территории РФ оружием США теоретически может втянуть западные страны в конфликт.

До этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден в рамках своей поездки в Европу сможет дважды встретиться с Зеленским: во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии и на саммите G7 в Италии.