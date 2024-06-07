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Белый Дом: США не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу

В США заявили, что не видят угрозы в визите кораблей РФ на Кубу

Фото: 123RF/uhdenis

Вашингтон не видит угрозу своей нацбезопасности в визите нескольких российских кораблей на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Вместе с тем он добавил, что американская администрация будет внимательно следить за данной ситуацией.

Ранее зарубежные СМИ писали о том, что Россия приступила к переброске военных кораблей и самолетов для участия в военных учениях, которые будут проведены в Карибском бассейне в течение ближайших недель.

По данным журналистов, российские корабли остановятся на Кубе, а затем в Венесуэле. После завершения учений они якобы будут оставаться в регионе до конца лета, а в осенний период примут участие в еще одних маневрах.

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