Подлодку ВМС США времен Второй мировой войны нашли в Южно-Китайском море

Фото: lost52project.org

Американскую подлодку USS Harder времен Второй мировой войны обнаружили на дне Южно-Китайского моря. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.

"Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52, позволили подтвердить, что затонувшее судно – это Harder", – говорится в сообщении.

Подводная лодка затонула 24 августа 1944 года. На ее борту были 79 военных.

Ранее подлодка Военно-морского флота (ВМС) Китая попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море. Инцидент случился еще 21 августа, в результате чего погибли 55 членов экипажа. У подлодки из-за попадания в ловушку произошел отказ кислородных систем.

До этого польская яхта Grazie Mamma затонула неподалеку от входа в порт Танжер в Гибралтарском проливе из-за нападения косаток. Стая китообразных начала биться о руль, что и вызвало большие повреждения и течь на корабле. Капитан, экипаж и спасатели пытались привести яхту в порт, однако судно затонуло.

