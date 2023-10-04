В КНР погибли 55 моряков из-за попадания подлодки в ловушку – СМИ

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Подводная лодка Военно-морского флота (ВМС) Китая попала в ловушку для британских и американских судов в Желтом море. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на секретный доклад разведки Великобритании.

Как сказано в отчете, инцидент случился еще 21 августа, в результате чего погибли 55 членов экипажа. В материале также сообщается, что у подлодки из-за попадания в ловушку произошел отказ кислородных систем.

"Смерть вызвана гипоксией. Подводная лодка столкнулась с цепным и якорным препятствием", – добавляется в отчете разведки.

Однако издание отметило, что в публичном пространстве еще никто не подтверждал гибель экипажа подлодки КНР, а власти Пекина опровергли эту информацию, назвав их "абсолютно ложными".

Ранее КНДР спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", ее передадут подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

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