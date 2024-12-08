Вирусолог Жирнов призвал быстрее создавать вакцину от птичьего гриппа из-за мутации

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Российские ученые уже готовы к разработке средств борьбы с птичьим гриппом. Однако создавать вакцину против заболевания необходимо быстрее в связи с возникновением угрозы перехода инфекции на людей. Об этом в беседе с ТАСС высказался вирусолог, член-корреспондент РАН, глава лаборатории вирусного патогенеза НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Олег Жирнов.

По словам эксперта, к настоящему моменту в структуре вируса уже произошли некоторые мутации. В соответствии с результатами мониторинга, угроза его распространения "шаг за шагом идет к человеку", подчеркнул ученый.

При этом на данный момент наука уже способна бороться с птичьим гриппом. Самое главное для медиков в этой ситуации – предугадать момент, в который нужно будет предпринимать реальные шаги. Тем не менее, угроза стала явной уже сейчас.

"У нас фундаментальная наука всегда в центре, на высоком уровне. И в любом случае готовы, и препараты создаются на основании современных биотехнологий – там и мРНК вакцины есть, и классического типа, подходы есть и на основании аденовирусных векторов по многим направлениям. Так что у нас базы в стране достаточно, чтобы противостоять этой инфекции, если такое случится", – отметил специалист.

Данный вирус относится к числу высокопатогенных, а уровень его вирулентности для человека близок к 65–70%. Это означает, что заболевание может привести у людей к смертельному исходу, пояснил вирусолог. По его словам, подобных вирусов в природе насчитывается не много.

"Так что угроза очень серьезная, она рядом", – предупредил Жирнов.

Пандемия из-за вируса птичьего гриипа может начаться в течение ближайших пяти лет, заявил ранее иммунолог Николай Крючков. При этом вспышки заболеваемости этим вирусом постоянно регистрируются уже сейчас.