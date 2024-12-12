Роспотребнадзор спрогнозировал распространение свиного гриппа

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала распространение в стране свиного гриппа в этом эпидемиологическом сезоне. Ее слова передает "Интерфакс".

"Пока, по прогнозам, AH1N1, скорее всего, пандемический 2009 года. Штамм, который наносит очень значимый ущерб организму", – предупредила Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Она также призвала россиян, которые еще не вакцинировались от гриппа, сделать прививку в ближайшее время.

Ранее Попова заявила, что нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире предполагает высокий риск появления нового высокопатогенного вируса гриппа. Она уточнила, что с начала 2024 года в Великобритании, Вьетнаме, Испании, Китае и США зафиксировали случаи заражения людей вирусами гриппа птиц.

